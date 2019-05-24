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Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
Отлично, Питер уже заждался.
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила место проведения чемпионата мира 2023 года.
Состоявшийся в Братиславе Конгресс утвердил, что мероприятие примет Санкт-Петербург. Решение принято единогласно и объявлено президентом IIHF Рене Фазелем.
К 2023 году планируется построить в Санкт-Петербурге современную мультифункциональную ледовую арену. Она будет возведена на месте СКК «Петербургский».
- Санкт-Петербург совместно с Москвой принимал ЧМ-2016.
- Ранее в Москве состоялся ЧМ-2007.
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