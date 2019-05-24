Международная федерация хоккея (IIHF) объявила место проведения чемпионата мира 2023 года.

Состоявшийся в Братиславе Конгресс утвердил, что мероприятие примет Санкт-Петербург. Решение принято единогласно и объявлено президентом IIHF Рене Фазелем.

К 2023 году планируется построить в Санкт-Петербурге современную мультифункциональную ледовую арену. Она будет возведена на месте СКК «Петербургский».

Санкт-Петербург совместно с Москвой принимал ЧМ-2016.

Ранее в Москве состоялся ЧМ-2007.

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