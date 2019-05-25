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Третьяк: «С 2020 года чемпионаты мира будут проходить на североамериканских площадках»

Третьяк: «С 2020 года чемпионаты мира будут проходить на североамериканских площадках»
Eurosport

1 час назад

А почему не на европейских?

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о новых требованиях к размеру площадок на чемпионатах мира.

«Да, со следующего года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», – приводит слова 67-летнего Третьяка «Р-Спорт».

  • Чемпионат мира 2020 года пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).
  • Ранее единого стандарта для размера площадки не существовало: турниры проводились как на североамериканских, так и на европейских.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

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