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Третьяк: «С 2020 года чемпионаты мира будут проходить на североамериканских площадках»
А почему не на европейских?
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о новых требованиях к размеру площадок на чемпионатах мира.
«Да, со следующего года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», – приводит слова 67-летнего Третьяка «Р-Спорт».
- Чемпионат мира 2020 года пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).
- Ранее единого стандарта для размера площадки не существовало: турниры проводились как на североамериканских, так и на европейских.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
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