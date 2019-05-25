Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о новых требованиях к размеру площадок на чемпионатах мира.

«Да, со следующего года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», – приводит слова 67-летнего Третьяка «Р-Спорт».

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).

Ранее единого стандарта для размера площадки не существовало: турниры проводились как на североамериканских, так и на европейских.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

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