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Россия в полуфинале проиграла Финляндии
В полуфинале чемпионата мира-2019 сборная России уступила Финляндии – 0:1.
В первом периоде финны перебросали соперника – 15:11, во втором русские подтянулись – 22:23. Скандинавы дважды были очень близки к голу – сначала Василевский зафиксировал шайбу на ленточке коньком, а затем Нико Ойямяки звякнул о штангу.
На 51-й минуте Финляндия открыла счет. Андрей Василевский справился с набросом на пятак, но на одного защитника вылетели двое форвардов, и капитан финнов Марко Антилла забросил в домик голкиперу.
0:1 – главный фаворит турнира уступил Финляндии.
- В другом полуфинале ЧМ-2019 встретятся Канада и Чехия. Они сыграют сегодня, 25 мая, в 20:15 по московскому времени.
- Матч за третье место пройдет завтра, 26 мая, в 16:45 мск.
Россия в полуфинале, и это здорово. Но проблем у суперзвезд больше, чем должно быть
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