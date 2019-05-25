В первом периоде финны перебросали соперника – 15:11, во втором русские подтянулись – 22:23. Скандинавы дважды были очень близки к голу – сначала Василевский зафиксировал шайбу на ленточке коньком, а затем Нико Ойямяки звякнул о штангу.

На 51-й минуте Финляндия открыла счет. Андрей Василевский справился с набросом на пятак, но на одного защитника вылетели двое форвардов, и капитан финнов Марко Антилла забросил в домик голкиперу.

0:1 – главный фаворит турнира уступил Финляндии.

В другом полуфинале ЧМ-2019 встретятся Канада и Чехия. Они сыграют сегодня, 25 мая, в 20:15 по московскому времени.

Матч за третье место пройдет завтра, 26 мая, в 16:45 мск.

Россия в полуфинале, и это здорово. Но проблем у суперзвезд больше, чем должно быть