Эксперт The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала победу сборной России в четвертьфинале ЧМ-2019 против США.

«На мой взгляд, у русских абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой», – цитирует Робенхаймер RT.

После комментария женщине пришлось очень несладко.

«Мне начали приходить угрозы в соцсетях – вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью.

Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.

Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и русские должны были побеждать с куда большим счетом.

Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь – по своей игре», – оправдывалась Робенхаймер уже «СЭ».

Россия обыграла США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

В 1/2 финала ЧМ-2019 Россия уступила финнам – 0:1.

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