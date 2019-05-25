Чемпионат мира по хоккею – это когда кучка юниоров и ноунеймов побеждает мировых суперзвезд.

Чемпионат мира по хоккею – это когда лучшие бомбардир и снайпер НХЛ не могут пробить вратаря из фарм-клуба «Чикаго» – «Рокфорд Айсхогс».

Чемпионат мира по хоккею – это в пятый раз подряд разбитые сердца российских болельщиков.

Чемпионат мира по хоккею – это когда ты можешь делать что угодно, но победят все равно парни в сине-белой форме.

Никита Кучеров (Россия), Кевин Ланкинен (Финляндия), ЧМ-2019Getty Images

Сборной России противопоказано играть матчи на вылет против Суоми. Финны уничтожили команду, обыгравшую канадцев, в полуфинале Турина-2006. Микко Койву заставил замолчать «Мегаспорт» в овертайме полуфинала ЧМ-2007. Теему Селянне и Микаэль Гранлунд повязали команду Зинэтулы Билялетдинова в четвертьфинале Сочи-2014. Еще один домашний ЧМ закончился для России бронзой после дубля Себастьяна Ахо в 2016-м.

Теперь в этот неприятный список добавился ЧМ-2019. Где Овечкин, Кучеров, Малкин и остальные ни разу не забили команде, в которой лишь два игрока выступают в НХЛ. Хенри Йокихарью («Чикаго») и Юхо Ламмикко («Флорида») – много о них слышно? Нет, нельзя России попадать на Финляндию. На Евротуре, в групповых матчах ЧМ или за бронзу – да. Все, что важнее – ни в коем случае. Случались победы вроде Кубка Мира-2016 и полуфинала великого ЧМ-2008. Но, во-первых, их меньше, а во-вторых, тогда к середине второго периода сборная России уверенно вела в счете. Но если к этому отрезку шансы остаются 50 на 50, то можно смело ставить все сбережения на Суоми.

Финляндия, ЧМ-2017Getty Images

Нынешняя команда Юкки Ялонена является воплощением финского хоккея. 18-летний Каапо Какко обыгрывает взрослых мужиков, как детсадовцев. Кевин Ланкинен тащит так, будто в него вселились одновременно Доминик Гашек и Патрик Руа. Все до единого звенья играют впятером в нападении и впятером в обороне. Сборная России закреплялась в чужой зоне по большим праздникам. Конец первого периода, середина второго, большинство в третьем и финальный штурм – все.

Самое интересное, до этой черной субботы команде Ильи Воробьева сложно было что-либо предъявить. Нападение выполняло задачи во всех предыдущих матчах, бомбило ворота со всех позиций и в этом. Ошибались в обороне, но на общем фоне это выглядело не критично. Защиту вообще сложно в чем-либо винить – пропустили-то лишь раз.

Опасения перед полуфиналом вызывали два момента. Первый – соперник для России традиционно неудобный. Второй – Овечкин и компания совсем не знакомы конкретно с этими финнами. Они прекрасно знают игру Враны и Палата, Ландескога и Нюландера, Кейна и Годро. Возможно, играй за финнов Лайне и Раск, им было бы проще. А выступления Какко, Антиллы и Микколы они видели только в записи. Могла помочь встреча перед чемпионатом на Евротуре. Но не помогла. Стало ли это главной причиной победы Финляндии – вряд ли. Что именно, помимо божественной игры финского вратаря, сейчас не скажет ни один специалист.

Финляндия в очередной раз показала, что у нее сейчас лучшая в мире школа. Суоми в этом году выиграли молодежку и вышли во взрослый финал. А Россия без золота ЧМ уже пять лет. На МЧМ – восемь. На ЮЧМ – 13.

Такое ощущение, что этот текст уже был: только с другими фамилиями и цифрами. Нет, сборной России попадать на финнов в решающих матчах никак нельзя.

С ЧМ уже все понятно – переключаемся на НХЛ:

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