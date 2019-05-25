Eurosport

«Это полностью тренерское поражение». Комментаторы Eurosport разобрали провал сборной России

«Это полностью тренерское поражение». Комментаторы Eurosport разобрали провал сборной России
Александр ПетровАртем Буторин

30 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Лучшие умы русского хоккея ответили на три главных вопроса.

«Красная машина» собрала дрим-тим, но в пятый раз осталась без золота ЧМ. В полуфинале команда Ильи Воробьева не забросила финнам и сгорела – 0:1. Комментаторы Eurosport Сергей Федотов, Владимир Дехтярев, Виталий Магранов и Олег Мосалев разобрали причины неудачи сборной России и ответили на три главных вопроса.

Почему проиграла сборная России?

Сергей Федотов

По горячим следам выносить вердикт очень тяжело – логичных объяснений у меня нет. Юкка Ялонен, наверняка, по косточкам разобрал игру сборной России. Они применили уже традиционный финский капкан: финны действуют по-разному, но лучше других умеют играть в такой вязкий хоккей. Они проделали огромный объем коньковой работы – не давали нашим свободы, лишили главных козырей. Командно они сыграли очень здорово.

Можно говорить и о фарте – без него никуда. С другой стороны, финны провели матч примерно на одном уровне – на очень хорошем уровне. Василевский несколько раз выручил, были и штанги с перекладинами. Игра была равной – где-то даже финны смотрелись предпочтительнее.

Сложно говорить по горячим следам – точного ответа нет ни у игроков, ни у тренерского штаба, ни у руководства. Этот вопрос возник давно: 2007-й – московский полуфинал с Финляндией, 2016-й – опять московский полуфинал с Финляндией, Сочи-2014 – вновь Финляндия. Вырисовывается картина: сборная Финляндии – крайне неудобная для нас команда.

Другой вопрос: надо же как-то этот момент продумывать, зная, как будут играть финны? Очень неприятный осадок, даже ужасный. Когда в прошлом году мы проиграли четвертьфинал канадцам, у нас были кадровые проблемы. Сейчас у нас почти оптимальный состав, однако опять разбились об беззвездную, но очень рабочую команду.

Андрей Василевский, Россия – Финляндия, ЧМ-2019

Андрей Василевский, Россия – Финляндия, ЧМ-2019Getty Images

Владимир Дехтярев

Я считаю, что это полностью тренерское поражение. Команда просто не была готова к игре против сборной Финляндии. Все понимали, что будет трудный соперник – об этом и хоккеисты говорили, но тренерский штаб во главе с Воробьевым просто оказался не готов.

Виталий Магранов

Еще до начала турнира почему-то все принижали финнов, глядя на их состав. Очень много звезд не приехало, но финны – это такая сборная, которая вообще не зависит от состава. Главное построить командную игру, и тогда они могут преподносить такие сенсации, как на этом турнире. Типичный для них случай, когда 2+2=5, когда они вместе становятся сильнее.

Олег Мосалев

Сборная Финляндии – тренерская команда, команда без звезд, но каждый на площадке знает, что делать, и все отдавались на льду. Очень хорошо разобрали игру, конкретно – звезд российской команды, которых на этом ЧМ было очень много. Сыграли очень строго, плотно. Наверное, нельзя было давать им так явно играть первым номером. Финны рискнули в какой-то степени, сыграли в первом периоде на встречных курсах. За счет этого отрезка они почувствовали уверенность, наши ввязались в вязкий финский хоккей – и мы получили качельную игру на протяжении всего матча.

Почему русская суператака не забросила ни одной шайбы?

Сергей Федотов

Хотел бы послушать того человека, который даст этому логическое объяснение. Я четыре года работал в сборной России – представляю, как там все варится. И у меня нет ответа. Единственное, что приходит на ум – просто здорово сыграли финны. Они действовали максимально здорово в тактическом плане, который мог бы остановить такую звездную атаку сборной России.

И вратарь! Кевин Ланкинен – открытие турнира. Он получит предложения после ЧМ: если не из НХЛ, то из КХЛ точно.

Никита Кучеров (Россия), Кевин Ланкинен (Финляндия), ЧМ-2019

Никита Кучеров (Россия), Кевин Ланкинен (Финляндия), ЧМ-2019Getty Images

Владимир Дехтярев

Здесь можно похвалить финского вратаря и их оборону. Финны сыграли так, как от них ждали. А вот то, что атака сборной России не проявила себя – это загадка. Кучеров, Овечкин, Малкин – люди, которые на первых ролях в своих клубах, Гусев – у нас много лидеров.

В свое время Быков и Захаркин сталкивались в 2007 году с этой же проблемой. Мы почему-то пытаемся разделить игровое время, дать его всем поровну. Но так делать нельзя. У тебя должно быть звено-лидер, должны быть хоккеисты, которые получают большего игрового времени. В том же 2007-м где у нас играл Овечкин? Он играл в четвертом звене. Понятно, что он тогда был моложе, понятно, что он тогда только начинал становиться лидером в «Вашингтоне» и НХЛ. Но именно это лидерство и позволяет вытаскивать матчи в самые трудные моменты.

А мы как играли, так и продолжили играть. Наверное, думали, что додавят, что одну-две шайбы все же забросят. В этом стоило пересмотреть игру по-другому.

Виталий Магранов

С одной стороны, финны неплохо разобрали наших – не так много комбинаций проходило. С другой стороны, это невезение: будь один из бросков поточнее, не спаси вратарь – может быть, шайба зашла, и пошла бы другая игра.

Олег Мосалев

Для меня это большая неожиданность. Немного растворились лидеры – Малкин, Овечкин, даже наша самая сильная связка на ЧМ Кучеров-Гусев тоже сыграли не так ярко. Но ты играешь так, как позволяет соперник. Финны многого нам не позволили. Тренер финской сборной Ялонен несколько лет работал в российской лиге, возглавляя «Йокерит». Наш хоккей и многих ребят он хорошо знает. Была очень серьезная подготовка именно к этому матчу.

Нельзя сказать, что мы с финнами хорошо играем. Домашний ЧМ-2016, сегодня тоже проиграли, на Олимпиаде.. Это всегда очень тяжелые игры. Для меня неожиданен даже не факт поражения (хотя я и близко не верил в это до матча), а тот рисунок игры, то, что не забили ни одной шайбы в ворота Ланкинена, который сейчас играет в АХЛ. Это все победа Ялонена.

Кирилл Капризов, Россия – Финляндия, ЧМ-2019

Кирилл Капризов, Россия – Финляндия, ЧМ-2019Getty Images

Поражение России – ошибки Воробьева?

Сергей Федотов

Не хотел бы говорить на эту тему. Потому что в хоккее много лет существует аксиома: победа всегда командная, а поражение – тренерское. Сейчас тренеры будут разбираться. У меня ответа нет – для этого нужно быть внутри команды.

Владимир Дехтярев

Все, что требовалось от Воробьева, он уже показал, в том смысле, что два чемпионата мира провалены. Когда такое происходит, нужно что-то менять в тренерском штабе сборной. Кто должен придти на смену – я пока не готов сказать. Но у Воробьева уже два года не получается. Если в прошлом году можно было списать на не самую сильную команду, то в этом году у него все козыри были на руках. Лучший бомбардир НХЛ Кучеров, лучший снайпер Овечкин, один из претендентов на «Везину» Василевский. Так что Воробьев в сборной исчерпал себя. Это состав должен был бороться за золото.

Виталий Магранов отказался от комментариев

Илья Воробьев, сборная России, Россия на ЧМ-2019

Илья Воробьев, сборная России, Россия на ЧМ-2019Getty Images

Олег Мосалев

Не хочу сейчас говорить на тему, есть ли у него шансы остаться после ЧМ в сборной. Но задача тренера – менять в процессе матча игру команды. Тут мы видели: первый период, второй – 0:0, надо что менять. Мы влезли в этот финский хоккей и не смогли измениться по структуре игры. Поэтому я не могу сказать, что это тренерское поражение. Но то, что тренерский штаб ничего не придумал – это можно констатировать.

Еще одно мнение о черном полуфинале:

Финские ноунеймы победили русских суперзвезд. Давайте другой спорт, с хоккеем можно заканчивать

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте