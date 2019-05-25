«Красная машина» собрала дрим-тим, но в пятый раз осталась без золота ЧМ. В полуфинале команда Ильи Воробьева не забросила финнам и сгорела – 0:1. Комментаторы Eurosport Сергей Федотов, Владимир Дехтярев, Виталий Магранов и Олег Мосалев разобрали причины неудачи сборной России и ответили на три главных вопроса.

Почему проиграла сборная России?

Сергей Федотов

По горячим следам выносить вердикт очень тяжело – логичных объяснений у меня нет. Юкка Ялонен, наверняка, по косточкам разобрал игру сборной России. Они применили уже традиционный финский капкан: финны действуют по-разному, но лучше других умеют играть в такой вязкий хоккей. Они проделали огромный объем коньковой работы – не давали нашим свободы, лишили главных козырей. Командно они сыграли очень здорово.

Можно говорить и о фарте – без него никуда. С другой стороны, финны провели матч примерно на одном уровне – на очень хорошем уровне. Василевский несколько раз выручил, были и штанги с перекладинами. Игра была равной – где-то даже финны смотрелись предпочтительнее.

Сложно говорить по горячим следам – точного ответа нет ни у игроков, ни у тренерского штаба, ни у руководства. Этот вопрос возник давно: 2007-й – московский полуфинал с Финляндией, 2016-й – опять московский полуфинал с Финляндией, Сочи-2014 – вновь Финляндия. Вырисовывается картина: сборная Финляндии – крайне неудобная для нас команда.

Другой вопрос: надо же как-то этот момент продумывать, зная, как будут играть финны? Очень неприятный осадок, даже ужасный. Когда в прошлом году мы проиграли четвертьфинал канадцам, у нас были кадровые проблемы. Сейчас у нас почти оптимальный состав, однако опять разбились об беззвездную, но очень рабочую команду.

Андрей Василевский, Россия – Финляндия, ЧМ-2019Getty Images

Владимир Дехтярев

Я считаю, что это полностью тренерское поражение. Команда просто не была готова к игре против сборной Финляндии. Все понимали, что будет трудный соперник – об этом и хоккеисты говорили, но тренерский штаб во главе с Воробьевым просто оказался не готов.

Виталий Магранов

Еще до начала турнира почему-то все принижали финнов, глядя на их состав. Очень много звезд не приехало, но финны – это такая сборная, которая вообще не зависит от состава. Главное построить командную игру, и тогда они могут преподносить такие сенсации, как на этом турнире. Типичный для них случай, когда 2+2=5, когда они вместе становятся сильнее.

Олег Мосалев

Сборная Финляндии – тренерская команда, команда без звезд, но каждый на площадке знает, что делать, и все отдавались на льду. Очень хорошо разобрали игру, конкретно – звезд российской команды, которых на этом ЧМ было очень много. Сыграли очень строго, плотно. Наверное, нельзя было давать им так явно играть первым номером. Финны рискнули в какой-то степени, сыграли в первом периоде на встречных курсах. За счет этого отрезка они почувствовали уверенность, наши ввязались в вязкий финский хоккей – и мы получили качельную игру на протяжении всего матча.

Почему русская суператака не забросила ни одной шайбы?

Сергей Федотов

Хотел бы послушать того человека, который даст этому логическое объяснение. Я четыре года работал в сборной России – представляю, как там все варится. И у меня нет ответа. Единственное, что приходит на ум – просто здорово сыграли финны. Они действовали максимально здорово в тактическом плане, который мог бы остановить такую звездную атаку сборной России.

И вратарь! Кевин Ланкинен – открытие турнира. Он получит предложения после ЧМ: если не из НХЛ, то из КХЛ точно.

Никита Кучеров (Россия), Кевин Ланкинен (Финляндия), ЧМ-2019Getty Images

Владимир Дехтярев

Здесь можно похвалить финского вратаря и их оборону. Финны сыграли так, как от них ждали. А вот то, что атака сборной России не проявила себя – это загадка. Кучеров, Овечкин, Малкин – люди, которые на первых ролях в своих клубах, Гусев – у нас много лидеров.

В свое время Быков и Захаркин сталкивались в 2007 году с этой же проблемой. Мы почему-то пытаемся разделить игровое время, дать его всем поровну. Но так делать нельзя. У тебя должно быть звено-лидер, должны быть хоккеисты, которые получают большего игрового времени. В том же 2007-м где у нас играл Овечкин? Он играл в четвертом звене. Понятно, что он тогда был моложе, понятно, что он тогда только начинал становиться лидером в «Вашингтоне» и НХЛ. Но именно это лидерство и позволяет вытаскивать матчи в самые трудные моменты.

А мы как играли, так и продолжили играть. Наверное, думали, что додавят, что одну-две шайбы все же забросят. В этом стоило пересмотреть игру по-другому.

Виталий Магранов

С одной стороны, финны неплохо разобрали наших – не так много комбинаций проходило. С другой стороны, это невезение: будь один из бросков поточнее, не спаси вратарь – может быть, шайба зашла, и пошла бы другая игра.

Олег Мосалев

Для меня это большая неожиданность. Немного растворились лидеры – Малкин, Овечкин, даже наша самая сильная связка на ЧМ Кучеров-Гусев тоже сыграли не так ярко. Но ты играешь так, как позволяет соперник. Финны многого нам не позволили. Тренер финской сборной Ялонен несколько лет работал в российской лиге, возглавляя «Йокерит». Наш хоккей и многих ребят он хорошо знает. Была очень серьезная подготовка именно к этому матчу.

Нельзя сказать, что мы с финнами хорошо играем. Домашний ЧМ-2016, сегодня тоже проиграли, на Олимпиаде.. Это всегда очень тяжелые игры. Для меня неожиданен даже не факт поражения (хотя я и близко не верил в это до матча), а тот рисунок игры, то, что не забили ни одной шайбы в ворота Ланкинена, который сейчас играет в АХЛ. Это все победа Ялонена.

Кирилл Капризов, Россия – Финляндия, ЧМ-2019Getty Images

Поражение России – ошибки Воробьева?

Сергей Федотов

Не хотел бы говорить на эту тему. Потому что в хоккее много лет существует аксиома: победа всегда командная, а поражение – тренерское. Сейчас тренеры будут разбираться. У меня ответа нет – для этого нужно быть внутри команды.

Владимир Дехтярев

Все, что требовалось от Воробьева, он уже показал, в том смысле, что два чемпионата мира провалены. Когда такое происходит, нужно что-то менять в тренерском штабе сборной. Кто должен придти на смену – я пока не готов сказать. Но у Воробьева уже два года не получается. Если в прошлом году можно было списать на не самую сильную команду, то в этом году у него все козыри были на руках. Лучший бомбардир НХЛ Кучеров, лучший снайпер Овечкин, один из претендентов на «Везину» Василевский. Так что Воробьев в сборной исчерпал себя. Это состав должен был бороться за золото.

Виталий Магранов отказался от комментариев

Илья Воробьев, сборная России, Россия на ЧМ-2019Getty Images

Олег Мосалев

Не хочу сейчас говорить на тему, есть ли у него шансы остаться после ЧМ в сборной. Но задача тренера – менять в процессе матча игру команды. Тут мы видели: первый период, второй – 0:0, надо что менять. Мы влезли в этот финский хоккей и не смогли измениться по структуре игры. Поэтому я не могу сказать, что это тренерское поражение. Но то, что тренерский штаб ничего не придумал – это можно констатировать.

Еще одно мнение о черном полуфинале:

Финские ноунеймы победили русских суперзвезд. Давайте другой спорт, с хоккеем можно заканчивать

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