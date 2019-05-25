Шайба Антиллы между щитков Василевского, которая лишила Россию финала
Обидное поражение.
Сборная России с минимальным счетом уступила финнам в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Фатальной стала шайба Марко Антиллы на 50-й минуте. Форвард, который сравнял счет в матче со Швецией меньше чем за две минуты до конца основного времени, подкараулил отскок на дальнем пятаке и прошил Андрея Василевского.
- В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в паре Канада – Чехия.
- Последний раз Россия выигрывала золото ЧМ в 2014 году.
Финские ноунеймы победили русских суперзвезд. Давайте другой спорт, с хоккеем можно заканчивать
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