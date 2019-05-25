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Задоров – о шайбе Антиллы: «В хоккее есть поговорка: «Гол говном не пахнет»
Четко и емко.
Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
– Насколько тяжело перенастроиться с борьбы за золото на борьбу за бронзу?
– Что в хоккее хорошо – у нас в НХЛ 82 игры, думать о поражениях некогда. Покушал и пошел восстанавливаться, готовиться к следующему матчу.
– Почему сегодня не получилось забросить?
– Тяжелее всего объяснить именно это. Проигрывали 0:1, вроде играли хорошо и в защите старались, просто Финляндия забила на шайбу больше. Финны хорошо действовали в защите, респект им за это. Они старались, сыграли по максимуму возможностей. Нам же просто не повезло.
– Михаил Сергачев сказал, что мы пропустили глупый гол, а финнам повезло. Согласны с таким мнением?
– В хоккее есть поговорка: «Гол говном не пахнет». Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила», – цитирует Задорова «Спорт-Экспресс».
- В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в паре Канада-Чехия.
- Последний раз Россия выигрывала золото в 2014 году.
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