Защитник сборной России Михаил Сергачев прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1.

«Не получилось забить. Какую-то хрень пропустили, на самом деле. Что это за гол вообще? Сопернику повезло, что шайба так отскочила. Финны очень хорошо сыграли в обороне. Надо отдать им должное. Не дали ничего сделать нашим нападающим.

Было ли волнение при счете 0:0? Нет, никакого волнения не было. Мы знали, к чему идем. Понимали, что можем забить. Особо не тушевались, не волновались. Только вот эту неприятную шайбу пропустили. В конце они впятером назад встали и не дали нам ничего сделать.

Для такой сильной команды невыход в финал – это провал? Не знаю, разговаривайте с тренером. Давление было с американцами. Сегодня все прошло. Вышли на лед и были уверены в своих силах. И финны ничего особо сегодня не сделали. Только играли хорошо в обороне. Это все, что они умеют.

России не хватило большинства? Не знаю… Судьи решили, что это какая-то непонятная игра и можно ничего не свистеть. Что можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, и когда у нас было большинство, и когда не было. От этого ничего не зависит.

Финны перебросали нас? Но как они бросали? Они бросали от углов, от бортов – все подряд. И втроем на ворота шли. Это все, что они делали. Не думаю, что у них были опасные броски», – цитирует Сергачева Sport24.

Единственную шайбу забросил Марко Антилла на 50-й минуте.

В матче за бронзу ЧМ сборная России сыграет с Чехией.

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