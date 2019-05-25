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Канада вышла в финал ЧМ, Россия сыграет за бронзу с Чехией
Канада укатала чехов в полуфинале.
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Словакии, обыграв сборную Чехии со счетом 5:1. «Кленовые» в каждом из периодов зажигали свет за воротами европейцев, а во втором и третьем периодах сделали это дважды. Гол престижа оформил Гинек Зогорна.
В финале канадцы сыграют с финнами, которые остановили сборную России.
- Матч за третье место пройдет завтра, 26 мая, в 16:45 мск – в нем сыграют Россия и Чехия.
- В группе Россия обыграла чехов со счетом 4:2.
- За последние четыре года Канада трижды играла в финале и дважды завоевывала золотые медали.
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