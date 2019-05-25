Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Словакии, обыграв сборную Чехии со счетом 5:1. «Кленовые» в каждом из периодов зажигали свет за воротами европейцев, а во втором и третьем периодах сделали это дважды. Гол престижа оформил Гинек Зогорна.

В финале канадцы сыграют с финнами, которые остановили сборную России.

Матч за третье место пройдет завтра, 26 мая, в 16:45 мск – в нем сыграют Россия и Чехия.

В группе Россия обыграла чехов со счетом 4:2.

За последние четыре года Канада трижды играла в финале и дважды завоевывала золотые медали.

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