Жена Овечкина раскритиковала российских болельщиков после поражения от Финляндии

Жена форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала болельщиков после проигранного Финляндии полуфинала ЧМ.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская в инстаграме.

В матче за третье место сборная России сыграет с Чехией. Матч начнется 26 мая в 16:45 (мск).

Последний раз Россия выигрывала золото в 2014 году.

Овечкин набрал 3 очка (2 гола и ассист) в девяти матчах.

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