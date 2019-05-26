Ставка: Россия победит, тотал больше 5,5 за 2,49

Ондржей Палат, Сергей Андронов и Якуб Врана в матче ЧМ-2019 Россия – ЧехияGetty Images

Поход за золотом самой сильной сборной турнира окончен. Настало время расслабиться и поиграть в хоккей в удовольствие – статус матча этому способствует.

Сборная России сражалась в утешительном финале чемпионатов мира 7 раз – лишь однажды в этих играх было заброшено меньше семи шайб (в 2007-м русские оставили без медалей шведов со скромным счетом 3:1). Дважды бронзу разыгрывали с чехами и оба раза весьма зрелищно – 4:3 (1997-й) и 7:4 (2011-й). Правда, в обоих случаях в пользу Чехии, но составы тех двух русских сборных и нынешней – несопоставимы.

Матч будет зрелищным и открытым, а звездная команда Ильи Воробьева не уедет из Словакии без медалей. Ты тоже можешь завершить чемпионат мира мажорно – просто кликни сюда.

Ставка: чемпионство «кленовых» за 1,82

Энтони Манта и Кевин Ланкинен в матче Канада – ФинляндияGetty Images

К сожалению для российских болельщиков, они не скажут, что «Красная машина» проиграла только чемпиону. Золото возьмет заклятый враг (хотя в последние 13 лет от Суоми сборная России страдает куда чаще и обиднее).

Сборная Финляндия – опасный соперник в любом составе для любой команды и на любой стадии. Если речь не о финале. Этот – 11-й для финнов. Из 10 предыдущих они выиграли только два (20%) – это беспрецедентно ужасная статистика. С момента введения матчей навылет (1992 год) только канадцы и шведы штурмовали вершину чаще (по 12) и при этом намного эффективнее: семь и шесть побед соответственно.

Возможно, виктории на юниорских и молодежных чемпионатах мира последних пяти лет снимут с нового поколения комплекс финальных матчей, но произойдет это не в Братиславе. В команде созыва-2019 шесть игроков с золотом ЮЧМ или МЧМ, но только Каапо Какко и Генри Йокихарью были лидерами тех команд – обоим нет 20.

Сюжет ЧМ-2007 и ЧМ-2016 повторится: Финляндия проходит Россию в полуфинале, чтобы дальше сдаться Канаде. У «кленовых» лучше состав, нет боязни финалов, и вязкий финский хоккей не парализует их так страшно, как русских. Финны победили канадцев на старте турнира? В 2016-м счет в группе был вообще 4:0, а в финале Канада связала соперника по рукам и ногам.

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А еще:

– На групповой стадии Россия победила Чехию всухую, забросив по шайбе в каждом периоде. Можно рискнуть и зарядить, что Кучеров и Ко снова выиграют у чехов каждый период. Уж больно хорошо куш – 7,30. Те, кто не любит риск, могут поставить, что Россия хотя бы в одном периоде не победит (1,06) или вообще не забросит (1,46), хотя это и не так вкусно.

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