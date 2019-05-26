Счет открыла сборная России – в середине первого периода Михаил Григоренко удачно подставил клюшку под бросок Михаила Сергачева. Чехи отыгрались на следующей минуте: Михал Ржепик вышел один на один с Андреем Василевским и сравнял счет.

Под конец первого периода сборная Чехии вышла вперед: Доминик Кубалик точно бросил сразу после выигранного вбрасывания.

Сборная России отыгралась сразу после перерыва. После броска Артема Анисимова шайба попала в клюшку чешского игрока и рикошетом залетела в ближний угол.

Артем Анисимов, Никита Гусев, Никита Кучеров, Россия, ЧМ-2019Getty Images

Больше команды так и не забросили. Все решилось в серии буллитов, где точнее была Россия (2:0).

В финале ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии.

Матч начнется в 21:15 (мск).

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