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Россия выиграла бронзу в серии буллитов
Команда Ильи Воробьева победила в утешительном финале – 3:2.
Счет открыла сборная России – в середине первого периода Михаил Григоренко удачно подставил клюшку под бросок Михаила Сергачева. Чехи отыгрались на следующей минуте: Михал Ржепик вышел один на один с Андреем Василевским и сравнял счет.
Под конец первого периода сборная Чехии вышла вперед: Доминик Кубалик точно бросил сразу после выигранного вбрасывания.
Сборная России отыгралась сразу после перерыва. После броска Артема Анисимова шайба попала в клюшку чешского игрока и рикошетом залетела в ближний угол.
Артем Анисимов, Никита Гусев, Никита Кучеров, Россия, ЧМ-2019Getty Images
Больше команды так и не забросили. Все решилось в серии буллитов, где точнее была Россия (2:0).
- В финале ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии.
- Матч начнется в 21:15 (мск).