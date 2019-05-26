Сборная России по хоккею выиграла третью бронзу ЧМ за четыре года. Учитывая суперзвездный состав, результат так себе. Все сломал полуфинал с Финляндией. А если бы не Василевский в матче с Чехией, не было бы и этого – команда находилась в сантиметре от полного провала. И хотя поражение от Какко и компании выглядит сюрреалистично, слабую игру российской команды в решающих матчах можно объяснить логикой.

Слишком много звезд

Когда на ЧМ могут прилететь все, тренерскому штабу так же тяжело, когда не приезжает никто. Илья Воробьев потратил слишком много времени на подбор сочетаний. То, что он весь сезон смотрел в СКА и на Евротурах, пришлось выкинуть в костер – нельзя же отказываться от Кучерова, Овечкина и Малкина. К середине группового этапа все работало как надо. Но те же финны наладили химию еще до ЧМ и к плей-офф читали мысли друг друга прежде, чем успевали подумать. А еще они отработали несколько запасных вариантов, которыми периодически пользовались. Россия так не могла – отчасти поэтому и проиграла.

Низкая реализация

Вторая причина вытекает из первой. Российские суперзвезды неплохо спелись, разрывали всех соперников на групповом этапе и в какой-то момент стали действовать слишком академично. Розыгрыши до верного стали визитной карточкой команды: Гусев хотел вывести под бросок по пустым воротам Кучерова (и наоборот), слишком много пасовались Кузнецов с Овечкиным и Малкин с Григоренко и Дадоновым. Закончилось это катастрофически низкой реализацией. Если забивать в двух моментах из 10, то из трех не получится ни разу. Что и случилось в полуфинале и чуть не повторилось в бронзовом матче. Современный хоккей – это трудовые голы с пятака и после подправлений. Сборная России к этому пока не пришла.

Овечкин так и не заиграл

Не будем поливать грязью игроков, как просила Анастасия Шубская. Но ее муж провалился – это факт. А как еще можно охарактеризовать 2+1 в 10 матчах для игрока уровня Овечкина? Казалось, после шайбы шведам наконец попрет. Не поперло. Ови бросал отовсюду, пахал в нападении и обороне, проделал кучу полезной работы. Но с прямыми обязанностями так и не справился. Слабое место Александра – он может поплыть, если не идет игра. Нельзя сказать, что в Братиславе он прямо-таки поплыл, но если команде чего и не хватило – так это его голов.

Сборная России – Овечкин, Орлов, БарабановGetty Images

Финское проклятие

России нельзя встречаться в матчах на вылет с Финляндией. Стиль Суоми действительно неудобен Овечкину и партнерам. Вязкая игра по всей площадке – худшее, что может случиться с российской командой. Удивляет одно: почему сборная уже в который раз попала в финский капкан? После стольких уроков пора бы уже научиться его обходить.

Тренерские ошибки

Штаб Ильи Воробьева допустил две ключевые ошибки. Первая – команда рано вышла на пик. Это был второй период матча со шведами. Дальше – спад. Он ощущался уже в четвертьфинале с американцами, но тогда оказался не критичен. К полуфиналу нападение окончательно замолчало, да и в бронзовом матче было не сильно лучше.

Илья Воробьев, сборная России, Россия на ЧМ-2019Getty Images

Вторая – тактическая. Часто игрокам приходилось играть на непривычных позициях. Пример – Гусев на синей линии при финальном штурме. Тренеры выпустили шесть нападающих, и никто из них не был готов к функции диспетчера. Тот же Орлов тоже умеет атаковать, при этом блюлайнер из него гораздо лучше, чем из любого форварда. Поэтому с командами, у которых все по полочкам, оказалось тяжело.

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