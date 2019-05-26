Главный тренер сборной России Илья Воробьев продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», – приводит слова Третьяка РИА Новости.

Сегодня, 26 мая, сборная России в матче за третье место в серии буллитов обыграла команду Чехии (3:2) и завоевала бронзовые медали ЧМ.

В 1/2 финала команда Ильи Воробьева уступила сборной Финляндии – 0:1.

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