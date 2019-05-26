Команды встречались в матче открытия турнира, и тогда финны были сильнее – 3:1.

В этом матче Канада открыла счет в середине первого периода. Защитник Ши Теодор получил шайбу на синей линии, проскользнул между двоих соперников и неотразимо бросил мимо Кевина Ланкинена.

Финны отыгрались на старте второго отрезка. Капитан Марко Анттила в большинстве принял пас на дальнем пятаке и расстрелял Мэтта Мюррея.

В третьем периоде Анттила получил передачу на пятаке от Вели-Матти Сявинайнена и сделал дубль. А на 56-й минуте Харри Песонен бросил из-под защитника и попал в ближний угол.

3:1 – Финляндия в третий раз в истории стала чемпионом мира.

Канада в случае победы сравнялась бы по золотым медалям с Россией/СССР. Но пока «кленовые листья» уступают русским – 26 против 27.

Финны последний раз брали титул в 2011 году, и тот турнир тоже проходил в Словакии.

Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии – Цюрихе и Лозанне.

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