Нападающий сборной России Александр Овечкин дал оценку выступлению своей команды на чемпионате мира в Братиславе.

«Золото всегда особеннее, но лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале! У нас был такой опыт. Здесь нам уже нечего сказать, мы выиграли бронзу и едем домой с высоко поднятой головой. Сделали все, что могли.

Не провал ли это? Мы с медалью! Мы приехали за золотом, у всех были микротравмы, кто-то играл на уколах, но мы не геройствовали, а получали удовольствие от хоккея. К сожалению, золота достичь не получилось», – приводит слова Овечкина Sport24.

В 1/2 финала турнира сборная России проиграла сборной Финляндии – 0:1.

В матче за третье место команда Ильи Воробьева оказалась сильнее чехов – 3:2 в серии буллитов.

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