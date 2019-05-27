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Василевский – лучший вратарь ЧМ, Кучеров – лучший форвард

Василевский – лучший вратарь ЧМ, Кучеров – лучший форвард
Р-Спорт

51 мин. назад

А лучшим защитником был признан чех Филип Хронек.

Вратарь сборной России Андрей Василевский и его партнер по команде Никита Кучеров вошли в число лучших игроков чемпионата мира-2019 по мнению директората турнира.

Кучеров признан лучшим форвардом турнира: на чемпионате мира он забросил шесть шайб и отдал 10 голевых передач. Василевский, ставший лучшим голкипером, из восьми сыгранных матчей провел две встречи на ноль; его процент отраженных бросков составил 94,58.

  • Также в число лучших включен защитник сборной Чехии Филип Хронек.
  • Сборная России на чемпионате мира в Словакии, проходившем с 10 по 26 мая, завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место чехов по буллитам (3:2).
  • В финале Финляндия обыграла Канаду – 3:1.

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