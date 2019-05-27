Хоккеистка женской сборной России Екатерина Ананьина объяснила причины поражения мужской команды в полуфинале ЧМ-2019.

«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!

1. ФХР;

2. КХЛ;

3. СКА и ЦСКА.

Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!

1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу.

2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.

3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывают из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.

А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда? И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку – вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в первом-втором раунде, а потом проигрывать в четвертьфинале, полуфинале, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас

Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть! Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране – для жизни, труда, спорта, отдыха? Или, бедняга, опять Воробьев?» – написала Ананьина.

Екатерина – бронзовый призер ЧМ-2013 среди женских команд.

На ЧМ-2019 российские хоккеисты проиграли в полуфинале Финляндии и выиграли в бронзу в матче с Чехией.

Русская дрим-тим не оправдала надежд. У бронзы вместо золота есть 5 причин

Качай приложение Eurosport для iOS или Android