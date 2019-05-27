«Виноваты ФХР, КХЛ, СКА и ЦСКА». Яростный пост хоккеистки сборной России о мужском ЧМ
А ведь она права.
Хоккеистка женской сборной России Екатерина Ананьина объяснила причины поражения мужской команды в полуфинале ЧМ-2019.
«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!
Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!
1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу.
2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.
3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывают из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.
А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда? И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку – вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в первом-втором раунде, а потом проигрывать в четвертьфинале, полуфинале, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас
Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть! Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране – для жизни, труда, спорта, отдыха? Или, бедняга, опять Воробьев?» – написала Ананьина.
- Екатерина – бронзовый призер ЧМ-2013 среди женских команд.
- На ЧМ-2019 российские хоккеисты проиграли в полуфинале Финляндии и выиграли в бронзу в матче с Чехией.
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