Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин пошутил над чешским хоккеистом Якубом Враной.

Эпизод произошел после матча чемпионата мира за третье место, который по буллитам выиграла Россия. Врана давал интервью, Овечкин проходил мимо и шутливо положил руку ему на лицо. Чех не обратил на это внимания и продолжил общаться с журналистами.

Овечкин и Врана – одноклубники по «Вашингтону».

Овечкин в 10 матчах турнира набрал 3 (2+1) балла.У Враны 5 (4+1) баллов.

В финале чемпионата мира финны одолели канадцев (3:1).

Овечкин и Малкин бурными танцами отметили третье место на ЧМ-2019

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