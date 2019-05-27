Появилось видео, где Кузнецов сидит перед дорожками с белым веществом
Как думаете, это фейк? Или история погромче загула Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло?
Неизвестный пользователь под ником Кра Сотка опубликовал в твиттере видеозапись с хоккеистом сборной России Евгением Кузнецовым.
Посмотрев ролик, можно увидеть, как Кузнецов сидит перед столиком с пустыми стаканами и двумя дорожками белого вещества – возможно, кокаина. Поодаль на кровати с отсутствующим видом лежит девушка.
«Так вот почему наши проиграли», – говорится в описании видео. Смотрите его по этой ссылке.
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