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Появилось видео, где Кузнецов сидит перед дорожками с белым веществом

Появилось видео, где Кузнецов сидит перед дорожками с белым веществом
Eurosport

1 час назадОбновлено 10 мин. назад

Как думаете, это фейк? Или история погромче загула Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло?

Неизвестный пользователь под ником Кра Сотка опубликовал в твиттере видеозапись с хоккеистом сборной России Евгением Кузнецовым.

Посмотрев ролик, можно увидеть, как Кузнецов сидит перед столиком с пустыми стаканами и двумя дорожками белого вещества – возможно, кокаина. Поодаль на кровати с отсутствующим видом лежит девушка.

«Так вот почему наши проиграли», – говорится в описании видео. Смотрите его по этой ссылке.

  • На чемпионате мира-2019 сборная России дошла до полуфинала, где уступила сборной Финляндии.
  • В итоге команда Ильи Воробьева взяла бронзовые медали.

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