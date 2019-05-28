Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вступился за хоккеистов сборной, которых подвергли критике после завоевания бронзы на чемпионате мира в Братиславе.

«У болельщиков от любви до ненависти один шаг. Сегодня любят, завтра нет. Так нельзя. Во всем мире относятся к своим спортсменам с уважением. Можно покритиковать, но не зло. Люди могли бы вообще не приезжать, отдыхать в Майами. Кучеров, Овечкин – такой сезон сложный был. Я знаю, видел, как они в НХЛ работают. Потом, когда им говорят, что они никто, зачем приехали, это некрасиво.

Мы уважаем болельщиков. Команды проигрывают во всем мире, а им аплодируют. В них верят. Это спорт. Мы не против критики – но она должна быть нормальной. Вы видели, как достаются медали. Как Овечкин под шайбу ложился, но силенок немножечко не хватило. По мастерству у нас команда номер один. Претензий никому не могу предъявить. Видел, как все переживали и старались. За турнир я четверку могу поставить.

Спасибо болельщикам, что поддержали нас. Когда вручали медали, весь зал кричал: «Россия, Россия!» Людей не обманешь. Один Василевский что делал», – сказал Третьяк в интервью «Спорт-Экспрессу».

В полуфинале ЧМ Россия с минимальным счетом (0:1) уступила сборной Финляндии, но выиграла бронзу у Чехии в матче за третье место.

Ранее Третьяк заявил, что главный тренер сборной России Илья Воробьев продолжит работу с национальной командой.

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