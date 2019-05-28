Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал появившееся в сети видео, где он сидит за столиком перед двумя дорожками белого вещества (предположительно – кокаина).

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с «Вашингтоном». К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил видео», – приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира-2019 сборная России заняла третье место.

В 1/2 финала команда Ильи Воробьева проиграла сборной Финляндии – 0:1.

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