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Сергачев: «Не хочу, чтобы Россия играла в финский хоккей. Это слишком примитивно»
Это не стоит золота.
Защитник «Тампы» и сборной России Михаил Сергачев подвел итоги чемпионата мира.
– Чего все-таки не хватило в матче с финнами?
– Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.
– Победа финнов в финале шокировала?
– Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.
– Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.
– Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно, – сказал Сергачев «СЭ».
- Сборная России взяла бронзовые медали, проиграв только будущему чемпиону Финляндии в полуфинале.
- В 2019-м финны выиграли молодежный и взрослый чемпионаты мира. Годом ранее они взяли золото на юниорском ЧМ.