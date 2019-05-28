Защитник «Тампы» и сборной России Михаил Сергачев подвел итоги чемпионата мира.

– Чего все-таки не хватило в матче с финнами?

– Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.

– Победа финнов в финале шокировала?

– Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.

– Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.

– Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно, – сказал Сергачев «СЭ».

Сборная России взяла бронзовые медали, проиграв только будущему чемпиону Финляндии в полуфинале.

В 2019-м финны выиграли молодежный и взрослый чемпионаты мира. Годом ранее они взяли золото на юниорском ЧМ.

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