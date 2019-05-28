Финский журналист Филип Саксен публично признал неправоту за критику в адрес родной национальной команды перед чемпионатом мира. Он выложил видео, на котором съел собственную статью.

«Перед чемпионатом мира я написал, что эта сборная Финляндии – одна из худших в истории. Никогда еще я так не ошибался.

Приношу извинения и забираю свои слова назад», – написал Саксен.

Финляндия в третий раз в истории стала чемпионом мира. Только два хоккеиста этой команды в течение сезона выступали в НХЛ.

В плей-офф финны обыграли Швецию (5:4 ОТ), Россию (1:0) и Канаду (4:3).

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