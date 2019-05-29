Хоккеисты сборной Финляндии во время празднеств повредили кубок чемпионата мира-2019. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финскую прессу.

Отмечается, что финны привезли кубок на родину без дна, а также повредили ручку. «Трофей отнесут в мастерскую и приведут в порядок. Его в любом случае вернут в прежнее состояние, с этим разберется специалист», – заявил руководитель «львов» Мика Кортелайнен.

В полуфинале чемпионата мира, который проходил в Братиславе, сборная Финляндии выиграла у сборной России (1:0).

В финальной игре финны разобрались с канадцами (3:1). После победы национальной сборной в Хельсинки организовали большой праздник, который посетили 50 тысяч человек.

Финский журналист съел статью с критикой сборной Финляндии перед ЧМ

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