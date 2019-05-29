Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о скандале с форвардом «Кэпиталс» и сборной России Евгением Кузнецовым. На видео Кузнецов лежит в гостиничном номере, а рядом на столике лежит неизвестный белый порошок.

«Самое интересное, на самом деле, я там был на последней игре, и мы вместе ездили в клуб. Мы вместе [с Евгением Кузнецовым] не были около 10-15 минут, когда он отошел. Не хочу говорить про этих людей ничего плохого в эфир, но это очень некрасиво с их стороны, причем это для него не чужие люди. И там вы же видите, как съемка была сделана акцентированно», – сообщил Бабаев в интервью Алексею Шевченко из «Спорт-Экспресса».

– Вы знаете Евгения. Он употребляет кокаин?

– Вы шутите? Как это возможно было, это сезон, у них награждение, на следующий день они летят в Вашингтон, когда будет вся команда. Как это себе можно вообще представить? Эта постановка выглядит смешной. Вы же видели, перед этим в этот же день бросили заработную плату Ковальчука.

– 25 миллионов.

– Да, и сразу же выложили то, что один или два человека разослали всем медиа и всем журналистам. Видео вылеживалось год, и непонятно, как это все было.

Евгений Кузнецов сразу заявил, что ролик снят в Лас-Вегасе в 2018 году, а сам хоккеист не употребляет наркотики.

НХЛ подтвердила, что собирает информацию о случившемся, но не проводит официального расследования.

Появилось видео, где Кузнецов сидит перед дорожками с белым веществом

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