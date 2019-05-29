Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин сделал первый ход в финальном матче Гран-при ФИДЕ в Москве между Яном Непомнящим и Александром Грищуком.

«Первый раз на шахматном турнире. Сделал первый ход за Грищуком. Очень приятно здесь находиться, приятно познакомиться с чемпионами. Спасибо организаторам, что пригласили.

Волнительно было сделать первый ход? Конечно, я спросил как лучше. Сказали подальше, поэтому пошел так.

Когда на чемпионате мира были, с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал кому-то против меня. Мы не такие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно», – цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Непомнящий обыграл Грищука и стал победителем утрнира.

Овечкин и Малкин в составе сборной России стали бронзовыми призерами ЧМ-2019.

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