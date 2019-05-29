Eurosport
Овечкин: «На ЧМ постоянно ругались с Малкиным, когда играли в шахматы. Он подсказывал против меня»
Слишком азартная игра.
Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин сделал первый ход в финальном матче Гран-при ФИДЕ в Москве между Яном Непомнящим и Александром Грищуком.
«Первый раз на шахматном турнире. Сделал первый ход за Грищуком. Очень приятно здесь находиться, приятно познакомиться с чемпионами. Спасибо организаторам, что пригласили.
Волнительно было сделать первый ход? Конечно, я спросил как лучше. Сказали подальше, поэтому пошел так.
Когда на чемпионате мира были, с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал кому-то против меня. Мы не такие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно», – цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
- Непомнящий обыграл Грищука и стал победителем утрнира.
- Овечкин и Малкин в составе сборной России стали бронзовыми призерами ЧМ-2019.
Овечкин и Малкин бурными танцами отметили третье место на ЧМ-2019