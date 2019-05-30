Капитан сборной России Илья Ковальчук после завоевания бронзовой медали ЧМ-2019 дал большое интервью «Спорт-Экспрессу».

О ссоре Малкина и Овечкина

– Бред полный! Никакого конфликта нет. Как они могут не разговаривать, если мы в одной команде играем? Они общаются, дружат. Все в порядке.

О 160 литрах пива после матча группового этапа с Чехией

– Мы поехали, у нас было все официально. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?

– 160 литров выпили.

– Я бы мог написать, что и 200. Если все будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то все один выпил. Кузя же все сказал вам.

– Сколько вы лично выпили?

– Я кружки 3-4. После игры я спокойно могу себе позволить выпить пива. После тренировки мы пиво не пьем. После любой игры я выпиваю три банки известного американского пива по 0,33.

– Александр Шлеменко на вас зол из-за того, что нацию спаиваете своим примером.

– Шлеменко может говорить все что угодно. У каждого своя голова на плечах. Если ты это делаешь, чтобы восстановиться, когда потерял четыре-пять килограммов после игры и ты выпил два-три маленьких пива, то это только на пользу идет. А если ты пошел в ресторан и выпил 300 грамм водки, то понятно, что это убивает печень, голову и весь организм.

– Пиво лучше, чем снотворное?

– Точно лучше. Я никогда в жизни не пью снотворное, пиво лучше, чем всякие релаксирующие масла. Я спокойно выпиваю немного пива, крепостью в 3-4 градуса, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. С утра встаешь как новый, так что всем рекомендую.

В полуфинале ЧМ-2019 сборная России проиграла Финляндии (0:1)

В матче за третье место команда Ильи Воробьева победила чехов (3:2).

Русская дрим-тим не оправдала надежд. У бронзы вместо золота есть 5 причин

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