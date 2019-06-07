Форвард «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин подвел итоги чемпионата мира-2019. Команда Ильи Воробьева заняла третье место.

«На нас было большое давление, конечно, все ждали финала, золота. Бывают разные игры, разные ситуации, но мы прекрасно осознавали, чего от нас ждали именно на этом чемпионате. Когда собрался такой состав, мы обязаны были выигрывать. После обидного поражения от Финляндии даже тренерский штаб не нашел правильных слов поддержки. Понятно, что надо было побеждать в последнем матче, но вот это психологическое расстройство, оно добило. Мы хотели выиграть, вышли на лед и старались сделать все возможное. В такие моменты уже стараешься отключить личное и просто играть.

Необходимо поменять формат чемпионата мира, потому что этот матч за бронзу ни нам, ни чехам особо не нужен был. Получается, что ты проиграл полуфинал, не спишь из-за этого, думаешь, расстраиваешься, какой там настроиться на другую игру. Тем более что чехи играли в восемь часов вечера, получается, пока они доехали до гостиницы и поужинали было уже как минимум 10, а на следующий день в три часа дня уже игра за бронзу. Обидная такая игра, они же тоже хотели наверняка и за золото побороться. Вот и получается, что день проходит очень скомкано, напряженно, даже собраться полноценно на это матч не получается, играешь на автомате.

Моя статистика на ЧМ? Хоккей – командный вид спорта, где-то я упускал возможность забить самостоятельно, но ведь дело не только в шайбах, но и в игре, и в конечном результате. Я думаю, что и тренерский штаб, и болельщики видели, что я поступал правильно в этих ситуациях и делал все для победы. А так, вообще, получился немного скомканный, неудачный год, но мы двигаемся дальше», – приводит слова 32-летнего Малкина «Чемпионат».

Россия выиграла у Чехии матч за бронзу по буллитам (3:2).

Чемпионами мира стали финны, обыгравшие канадцев (3:1)

Русская дрим-тим не оправдала надежд. У бронзы вместо золота есть 5 причин

Качай приложение Eurosport для iOS или Android