IIHF намерен лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года и отдать его Москве.

Как сообщает журналист The Hockey News Райан Кеннеди, президент IIHF Рене Фазель в ближайшее время прибудет в Россию, чтобы обсудить этот вопрос с главной ФХР Владиславом Третьяком. При этом столица Латвии Рига, которая должна была провести турнир совместно с Минском, сохранит свою часть матчей.

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Ранее сообщалось, что IIHF перенесет ЧМ-2021 в Канаду, где относительно спокойная ситуация с коронавирусом. Родина хоккея прежде лишь раз принимала хоккейный чемпионат мира: в 2008-м, в год столетия IIHF. Но на состоявшемся 19 ноября конгрессе такое решение так и не было принято.

Вопрос о лишении Минска права на организацию ЧМ-2021 встал в результате массовых протестов против результатов летних президентских выборов.

Минск проводил чемпионат мира в 2014 году – на том турнире сборная России в последний к настоящему моменту раз выиграла золото.

Решение IIHF о переносе турнира в Москву может вызвать проблемы с ВАДА, которая запретила России проводить крупные международные турниры.

Россия принимала чемпионаты мира трижды (2000, 2007, 2016).

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