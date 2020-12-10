Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что глава ФХР Владислав Третьяк действительно предложил перенести ЧМ-2021 из Беларуси в Россию.
«Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Беларусь говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами.
Чемпионат мира
ЧМ-2021 перенесут из Минска в Москву (The Hockey News)
Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», – сказал Фазель ТАСС.
- Турнир планируется провести в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
- Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска.
- Первые слухи о готовности Петербурга заменить Минск появились еще осенью. При этом сообщалось, что Латвия сохранить свою часть турнира.
Чемпионат мира
Малкин: «Матч за бронзу ни нам, ни чехам особо не нужен был»
Чемпионат мира
Ковальчук: «После любой игры я выпиваю 3 банки пива по 0,33. С утра встаешь как новый»