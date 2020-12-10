Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что глава ФХР Владислав Третьяк действительно предложил перенести ЧМ-2021 из Беларуси в Россию.

«Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Беларусь говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами.

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ЧМ-2021 перенесут из Минска в Москву (The Hockey News)
19/11/2020 В 22:31

Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», – сказал Фазель ТАСС.

  • Турнир планируется провести в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
  • Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска.
  • Первые слухи о готовности Петербурга заменить Минск появились еще осенью. При этом сообщалось, что Латвия сохранить свою часть турнира.

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