Руководство Международной федерации хоккея приняло решение о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска. Причина – неспокойная политическая обстановка в стране, вызванная противостоянием власти и недовольной результатами августовских президентских выборов оппозиции.

Чиновники IIHF ищут замену столице Беларуси. Рассматривается вариант проведения турнира в Риге, также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава, информирует Watson.

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Официального подтверждения решения о переносе нет.

  • Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
  • Глава IIHF Рене Фазель надеется, что ситуация вокруг Минска успокоится.
  • С октября в Европарламенте собирались подписи за перенос ЧМ по хоккею из Минска.

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