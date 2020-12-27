Руководство Международной федерации хоккея приняло решение о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска. Причина – неспокойная политическая обстановка в стране, вызванная противостоянием власти и недовольной результатами августовских президентских выборов оппозиции.
Чиновники IIHF ищут замену столице Беларуси. Рассматривается вариант проведения турнира в Риге, также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава, информирует Watson.
Чемпионат мира
IIHF подтвердил, что Третьяк предложил провести ЧМ-2021 в Петербурге вместо Беларуси
Официального подтверждения решения о переносе нет.
- Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
- Глава IIHF Рене Фазель надеется, что ситуация вокруг Минска успокоится.
- С октября в Европарламенте собирались подписи за перенос ЧМ по хоккею из Минска.
Чемпионат мира
ЧМ-2021 перенесут из Минска в Москву (The Hockey News)
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