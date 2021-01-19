Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал решение лишить Минск матчей чемпионата мира-2021.
«На 100% могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций-членов IIHF. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации. Конечно, в такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность.
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У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января – очень грустный день для всего хоккея», – сказал Фазель «Р-Спорт».
- ЧМ-2021 должны были принять совместно Беларусь и Латвия. Статус Латвии как соорганизатора чемпионата будет рассмотрен позже.
- Белорусская оппозиция требовала лишить страну ЧМ-2021, а некоторые хоккейные федерации угрожали бойкотом.
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