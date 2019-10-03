Квизы

Сборная СССР по хоккею за несколько лет до развала страны выиграла Олимпиаду-1988 в Калгари, а на трех чемпионатах мира с 1989-го по 1991-й взяла два золота и бронзу. Потом Советский Союз пал, на Олимпийские игры 1992 года поехала объединенная команда (почти полностью состояла из русских игроков) и тоже взяла золото. Так что первая реальная сборная России по хоккею просто не могла играть плохо: после неудачного (вылет в 1/4 финала) первого ЧМ в 1992-м в Чехословакии взяла трофей в Мюнхене в 1993-м.

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