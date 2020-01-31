Вопрос о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

Вопрос о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись – а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос», – цитирует ТАСС президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Глава ФХР добавил, что молодежный чемпионат мира 2023 года точно состоится в Новосибирске и Омске, так как этот турнир не попадает под санкции ВАДА.

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