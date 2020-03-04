ЧМ-2020 по хоккею может пройти без нескольких команд из-за коронавируса

Число стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2020 года может быть сокращено из-за эпидемии коронавируса.

По информации Ilta Sanomat, на подобные меры может пойти Международная федерация хоккея (IIHF), но итоговое решение принимают власти Швейцарии, где должен пройти чемпионат мира.

«Мы ничего не можем поделать с решением властей Швейцарии. Будет неприятно, если турнир отменят, но здоровье в первую очередь. На перенос турнира в другую страну нет времени, у нас нет плана действий в чрезвычайной ситуации», – заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

ЧМ-2020 по изначальным планам должен пройти 8-24 мая.

В Швейцарии подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом.

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