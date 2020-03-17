Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии в период с 8 по 24 мая, отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Калерво Куммола. По его словам, в ближайшее время об отмене турнира будет объявлено официально.

Число заразившихся коронавирусом на 16 марта превысило 182 тысячи человек. Умерли 7415 человек.

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