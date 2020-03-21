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Чемпионат мира-2020 по хоккею официально отменен

Чемпионат мира-2020 по хоккею официально отменен
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Спортивный мир лишился еще одного крупного турнира.

Чемпионат мира по хоккею-2020 не состоится из-за пандемии коронавируса.

Еще 17 марта об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Калерво Куммола. 21 марта отмена турнира стала официальной – соответствующее заявление было опубликовано на сайте IIHF.

  • Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В начале марте IIHF обсуждала возможность переноса турнира в Сочи, но отвергла эту инициативу.
  • Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 234 тыс человек.

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