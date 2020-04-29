20 лет назад стартовал первый ЧМ по хоккею в России. Худший для сборной с Буре

Павел Буре подарил клюшку Владимиру Путину, после чего команда забыла о хоккее.

Получить право на первый домашний турнир после распада СССР было бы невозможно без помощи Рене Фазеля – самого большого друга России в мировом спорте. До продвижения по карьерной лестнице IIHF швейцарский дантист, увлекавшийся советским хоккеем, учил русский и лечил зубы Александру Кожевникову с Виталием Смирновым, а после – регулярно посещал в Большом театре оперу и балет. Президентом IIHF швейцарец стал с помощью Валентина Сыча, разыгравшего хитрую комбинацию с Сёити Томитой: японец стал вице-президентом, и все голоса Азии перешли Фазелю.

Фазеля выбрали в 1994 году. В 1996-м на конгрессе в Вене чемпионат мира отдали Петербургу.

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Через этапы продвижения проекта «Чемпионат мира в Санкт-Петербурге» раскрывалась политическая история России второй половины 90-х. Подготовкой визита в Австрию занимался работавший в Смольном Виталий Мутко. Петербургская делегация представила в Вене презентацию с видами города под музыку Рахманинова и Чайковского. От Петербурга выступал мэр Анатолий Собчак, а лосенка, оригинально выбранного талисманом турнира вместо медведя, неофициально назвали Вовчиком, в честь Владимира Яковлева, внезапно ставшего губернатором Санкт-Петербурга.

Предвыборный штаб Собчака возглавлял его первый заместитель Владимир Путин. За два месяца до выборов жена Собчака Людмила Нарусова пришла к нему с предложением, возможно, изменившим ход истории: «Владимир Владимирович, вы будете моим заместителем, а я возглавлю штаб». Путин выбрал немного другой вариант. Следом за ним Смольный покинули члены правительства и руководители комитетов, написавшие заявления об отставке по одному лишь его обращению.

Владимир Путин, апрель 2000 года Фото: Getty Images

Забрать заявления пришлось ездившим в Вену вице-губернатору Валерию Малышеву и Александру Евстрахину, который стал председателем комитета чемпионата мира. В Кремле обоим дали понять, что международные спортивные федерации не приемлют замены хозяев чемпионата мира в связи с выборными делами.

Ледовый дворец могли возвести на южной окраине города – в Парке Авиаторов – либо намного ближе к историческому центру – у телебашни на проспекте Медиков. Первый вариант отпал из-за удаленности от метро. Землей у телебашни владел хозяин с законными правами, что вносило риск затягивания переговоров. Пустырь у метро «Проспект Большевиков» подошел по всем параметрам. Еще во времена СССР там мог появиться 20-этажный административный институт, но после 1991 года необходимость в его строительстве отпала.

Изначально под чемпионат мира в Петербурге вообще хотели реконструировать морально устаревшие «Юбилейный» и СКК, который стал бы самой вместительной ареной во всей Европе, но Фазель предложил обратиться к соседям из Финляндии: «Зачем вам возиться с этим старьем?» Одна из финских строительных компаний продвигала аналоговый проект дворца в Турку, но внешний вид арены забраковал главный архитектор Петербурга Олег Харченко: «Такой кулич я в Питер не пропущу».

Больше всего понравился проект «Хартвалл Арены» в Хельсинки, с реализацией которого возникли новые заморочки. Шведско-финская компания Scanska и иностранные рабочие стартовали лишь после дефолта 1998 года. До этого строительство вела турецкая фирма Alsirn Alarko, возводившая аэропорт Сапармурата Ниязова в Ашхабаде, но никогда не строившая спортивные объекты.

По фасаду «Ледовый дворец» лишь отдаленно напоминает «Хартвалл», который тоже строили к чемпионату мира (1997). Он уступает финской арене по вместимости (12 300 против 13 500 на хоккее) и имеет более пологий угол наклона второго яруса.

Дворец для хоккейного чемпионата мира в Санкт-Петербурге строили два года – в 4,5 раза быстрее, чем стадион для футбольного. Тем не менее работы шли так же тяжело и ускорились, когда до сдачи объекта оставалось чуть больше полугода. Стоимость также только дорожала. «Коммерсант» писал о 405 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. В энциклопедиях компромата Евстрахин и Малышев фигурируют в целом ряде расследований, а реальная стоимость объекта оценивается в три раза выше официальной. Правда, даже с пересчетом по калькулятору инфляции «Ледовый» с сегодняшней стоимостью (2,8 млрд рублей) уступил бы «Газпром Арене» (43 млрд) почти в 15 раз.

На одном из этапов безденежья финский подряд был готов уйти вслед за турецким, а самая эпичная поездка из Питера за деньгами к землякам в Москву состоялась летом 1999-го.

«Едем с Малышевым к премьер-министру Сергею Степашину, – вспоминал Евстрахин в интервью «Спорту День за Днем». – Я думал: ну хоть что-то он даст, все-таки хорошие личные контакты. Малышев поехал заранее, а я утренним рейсом. Звоню ему из машины: «Валерий Иванович, я за тобой заезжаю». – «Можешь не торопиться». – «Что случилось?» – «Включи радио. Степашина сняли».

По воспоминаниям Евстрахина, Минфин игнорировал команды вице-премьера Олега Сысуева, тогда как мэр Москвы Юрий Лужков, мог выделить 20 млн долларов губернатору Ярославской области, которая попала в план правительства и собиралась принимать чемпионат мира вместе с Петербургом. С аппаратными перестановками проявился системный подход нового премьер-министра Путина. Его человек сам приехал в Петербург с диктофоном на осмотр объектов. Через три дня глава правительства лично принимал две делегации на совещании. Ярославль отпал за отсутствием аэропорта, гостиниц международного класса и отказом предоставить письменные гарантии. На дворец в Петербурге попросили 200 млн рублей. По звонку премьер-министра человек из Минфина уже на следующий день пообещал выделить 180 млн.

Достройка шла в аврале. На финишный этап строители вышли в декабре и даже в последние дни шла наладка аппаратуры. В день старта всех поражал размах – 6200 светильников. В конце марта, здесь еще без освещения, под светом прожекторов сыграли первый матч. Против сборной ветеранов Санкт-Петербурга (в ней были пятерки игроков по 45, 50 и 60 лет) вышла сборная Александра Лукашенко, за которую заявили действующих игроков из российской Суперлиги в возрасте не старше 20 лет. Ветераны проиграли 6:9. Им даже не надо было расступаться.

Чемпионат мира принимала безымянная арена – Дворец спорта. Ни один из вариантов названия – «Миллениум», «Заневский», «Правобережный» – не зацепил. Ни «Балтикой», ни «Петром I» арена также не стала. Переговоры о продаже прав пивоваренным и табачным компаниям провалились как по деньгам, так и по конъюнктуре: правительство приняло закон о запрете алкогольным компаниям участвовать в названиях спортивных сооружений.

Турнир критиковали за дорогие билетные «пакеты» и позднее время начала матчей в угоду трансляциям по центральноевропейскому времени, но в день открытия, куда бывший премьер-министр, находивший деньги на достройку дворца, приехал в статусе президента, праздник действительно удался. В первом матче Павел Буре и компания размотали Францию 8:1. Дальше разматывали их самих: США – 0:3, Швейцария – 2:3, Латвия – 2:3, Белоруссия – 0:1.

Для сборной Александра Якушева нашли мотель «Ретур» на берегу Финского залива – бывшую дачу коменданта Кронштадта, куда журналистов не подпускали ближе чем на 1,5 км. Место размещения забронировали до финала чемпионата мира, но освобождать номера пришлось досрочно. Россия не попала даже в четвертьфинал, заняв 11-е место – самый низкий результат за все время выступлений на ЧМ. Лучший снайпер НХЛ в перерыве того самого матча с Францией подарил клюшку президенту и, похоже, улетел в стратосферу.

«Буре? Шампанское, девочки, личный самолет, слава… Его друзья, какие-то грузины, привезли туда машину шампанского. Мы начали бороться, вплоть до того, что послали туда ОМОН. Запретить всю эту гульбу. Мы, правда, только через неделю поняли, что там творится. Пресечь уже было тяжело», – вспоминал Евстрахин.

Бывший глава дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский рассказывал, что для Якушева было проблемой обматерить игроков, а Зинэтуле Билялетдинову построить команду не позволял статус ассистента. При этом образцы профессионализма в той команде были.

«Целое звено – Сушинский, Прокопьев и Олег Петров. Да и не сказать, что на этом чемпионате очень уж пили, – утверждал Полинский в интервью «Спорт-Экспрессу». – Отрывалась на полную катушку компания человек в пять. А один просто бродил с приехавшей подружкой кругами на базе. Другой известный игрок закрылся в номере и несколько дней не выходил».

«Спорт-Экспресс» назвал новую арену «Супердворцом для команды мечты», в которой столько звезд НХЛ разом не удавалось собрать со времен Олимпиады в Нагано. Вытащить удалось и Алексея Яшина, устроившего забастовку в «Оттаве», и Максима Афиногенова, переведенного в фарм «Баффало». Но звезды не попали даже в четвертьфинал, а первого золота на чемпионатах мира пришлось ждать еще восемь лет. «Ледовый» же стал местом праздников СКА, уступил «Газпром Арене» Русскую Классику и принял зарубежных звезд от Робби Уильямса до Билли Айлиш.

Хоккейный ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге должна принять новая арена, которую построят на месте жестко снесенного СКК. В градостроительном совете проект назвали «забинтованной стеклянной банкой», но банки, похоже, везде и во всех отношениях предпочтительнее куличей.

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