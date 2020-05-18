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Тест: где теперь хоккеисты сборной России, которые победили Канаду в финале Квебека-2008

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Тест: где теперь игроки сборной России, победившие Канаду в Квебеке-2008

Фото: Eurosport

Автор:Джамал Аль-Ханаки
3 минут назад
@Eurosport_RU

Ровно 12 лет назад Илья Ковальчук и партнеры написали сюжет, до которого в Голливуде додуматься не смогли.

Ровно 12 лет главное проклятье российского хоккея было снято. С 1993-го по 2008-й сборная России не могла стать чемпионом мира и даже в медали попадала нечасто.

В год столетия IIHF турнир прошел на родине хоккея в Квебеке. Россия выиграла все матчи на пути в финал, но на протяжении почти всей решающей игры с канадцами находилась в статусе отыгрывающейся.

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Еще за 12 минут до финальной сирены на табло горели 4:2 в пользу Канады, но сначала Алексей Терещенко сократил отставание, а потом промолчавший весь турнир Илья Ковальчук проснулся и забросил важнейшую шайбу, которой перевел игру в овертайм. Позже этот гол отошел на второе место по важности – все помнят, что было в овертайме. Но помнишь ли ты дальнейший путь героев?

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