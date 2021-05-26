Канада
    -
    20:15
    26.05.21
    Норвегия
      Чемпионат мира • Группа В
      Календарь
      Перед матчем

      Канада - Норвегия

      Хоккей. Следите за матчем Канада – Норвегия на Eurosport.ru! 26 мая 2021 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Канада и Норвегия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Канада и Норвегия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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