Финляндия
    -
    20:15
    06.06.21
    Канада
      Чемпионат мира • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Финляндия - Канада

      Хоккей. Следите за матчем Финляндия – Канада на Eurosport.ru! 6 июня 2021 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финляндия и Канада и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Финляндия и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Канада и Финляндия снова сыграют друг с другом за золото чемпионата мира. И два года спустя «кленовые листья» наверняка хотят мести за упущенный титул в 2019-м.