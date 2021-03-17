В Международной федерации хоккея официально подтвердили, что сборная России проведет чемпионат мира-2021 в Латвии без гимна и флага.

Решение приняли в среду, 17 марта, на заседании совета IIHF. Его в интервью агентству «РИА Новости» объявил президент федерации Рене Фазель. «Я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и слышать другую мелодию после побед российских хоккеистов будет очень странно», – сообщил Фазель.

По сообщениям пресс-службы IIHF , запрет на использование русской символики распространяется не только на взрослую мужскую, но и на женскую сборную России. Дисквалификация ВАДА будет действовать следующие два года.

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Фазель также объявил, что Россия выступит на ЧМ-2021 под логотипом национального Олимпийского комитета, а после ее побед будут включать гимн Международной федерации хоккея. Варианты экипировки совет IIHF обсудит позднее.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в латвийской Риге. Ранее IIHF отобрала право совместного проведения у столицы Беларуси Минска, так что прибалты проведут первенство планеты сольно.

Последний раз сборная России выигрывала золото ЧМ в 2014 году. Тогда турнир проходил в Беларуси.

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