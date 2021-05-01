Стал известен дизайн формы, в которой сборная России по хоккею сыграет на чемпионате мира 2021 года в Латвии.

Из-за санкций ВАДА команда не имеет права использовать в экипировке российский флаг и название страны, но форма выполнена в привычных красном и белом цветах и с олимпийскими кольцами. Два варианта комплектов оказались в распоряжении «Р-Спорта»

Чемпионат мира IIHF подтвердила, что Россия проведет ЧМ-2021 без гимна и флага 17/03/2021 В 15:33

Гимн России также запрещен – вместо него на турнире будет звучать фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня.

В 2020-м первенство мира не состоялось из-за пандемии, в 2019-м Россия завоевала бронзовые медали.

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