Стало известно, кто будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года вместо травмированного Вадима Шипачева.

В официальном твиттере национальной команды сообщается, что 34-летний Шипачев покинул расположение сборной из-за повреждения верхней части тела. Нападающий московского «Динамо» не успеет восстановиться к чемпионату мира. Капитаном назначен защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

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ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня.

В 2020-м турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м Россия завоевала бронзовые медали.

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