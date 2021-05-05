Стало известно, кто будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года вместо травмированного Вадима Шипачева.
В официальном твиттере национальной команды сообщается, что 34-летний Шипачев покинул расположение сборной из-за повреждения верхней части тела. Нападающий московского «Динамо» не успеет восстановиться к чемпионату мира. Капитаном назначен защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
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  • В 2020-м турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м Россия завоевала бронзовые медали.
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