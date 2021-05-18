Фавориты

За золото ЧМ-2021 – как и всегда – сразятся 16 сборных, но большинство предстанут не в привычных составах. Букмекерская компания БЕТСИТИ так оценила шансы команд на чемпионство.

Чешские хоккейные игры Россия заняла 4-е место на Чешских играх, но забрала Евротур 15/05/2021 В 15:29

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Ростер сборной России на ЧМ-2021 поразит болельщика, смотрящего хоккей раз в год (два – в олимпийский сезон). Поразит отсутствием звездных имен. Все просто: обычно старт чемпионата мира параллелен концу первого и началу второго раундов плей-офф Кубка Стэнли. Большинство североамериканских команд уже отправились на отдых, и Россия получает роскошный буст из-за океана.

Но в этом мае Кубок Стэнли стартовал всего на неделю раньше ЧМ, так что топовыми легионерами можно назвать разве что защитника «Филадельфии» Ивана Проворова и Михаила Григоренко, который не звездил в «Коламбусе», но хотя имеет за плечами много турниров на уровне сборных. Единственный освободившийся суперстар – Артемий Панарин – после очень скандального года ехать в национальную команду отказался.

Как видно, главная ставка идет на лидеров ЦСКА и СКА, однако не все испытывают к ним большого доверия. Ровно за 7 дней до стартового вбрасывания чемпионата мира Россия и Чехия провели репетицию в рамках Чешских игр. Команда Брагина потерпела сокрушительное поражение – 0:4. После встречи многие, например, заслуженный тренер Юрий Новиков и обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков констатировали: нужно ждать усиления из НХЛ.

Ключевой вопрос к вратарям: ни Самонов, ни Федотов не были основными в своих клубах. Если старт турнира у них не задастся, действительно придется рассчитывать на скорейшее окончание серии «Тампа» – «Флорида», которая торпедирует в сборную либо Андрея Василевского, либо Сергея Бобровского.

Котировки букмекеров на Россия – Чехия

Ничья в основное время: 4,8

Сборная России не зря считается фаворитом стартового матча. Даже в таком неоптимальном составе и с учетом недавнего разгрома на Еврохоккейтуре команда Брагина объективно превосходит по исполнителям чехов, чьи лидеры также заняты Кубком Стэнли + статистика последних лет все же на русской стороне: 14 побед при 6 поражениях во всех турнирах. Справедливости ради, на чемпионатах мира преимущества за этот период не было: всего лишь 3-2, причем две победы были добыты в 2019-м, когда Россия привезла натуральный дрим-тим.

Вратарская линия – самая слабая у сборной России на старте ЧМ. Поэтому почти наверняка забьют обе команды и больше одной ( 1,73 ), причем уже в первом периоде ( 3,1 ). Чехи точно постараются повторить сценарий матча в Праге – обеспечить себе преимущество и уйти в откат. Тренерский штаб Брагина должен сделать выводы.

Валерий Брагин Фото: Imago

Цифры говорят

В XXI веке соперники встречались в рамках чемпионатов мира 16 раз и одержали по 8 побед.

На последнем ЧМ-2019 в Словакии русские и чехи сошлись дважды. На групповом этапе Россия уверенно победила 3:0, матч за бронзу вышел более боевым: медаль русские взяли только в серии буллитов – 3:2 Б.

Команды четырежды встречались в рамках Еврохоккейтура-2020/21. Первые три этапа Россия была непобедима в том числе и для чехов: 3:0 на Кубке Карьяла, 4:1 на Кубке Первого канал и 7:4 на Играх Beijer. Лишь в самой Чехии хозяева отмстили за обиды – 4:0.

Латвия уже принимала чемпионат мира в 2006 году. Тогда Россия уступила Чехии в четвертьфинальном овертайме. Чехи следом вышли в финал, где проиграли шведам.

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