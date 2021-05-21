Коронавирус продолжает бить по хоккейному чемпионату мира. Прошлогодний отменили, нынешний – перенесли практически на июнь. Но и это не помогло IIHF собрать мощный турнир: игроки из НХЛ не особо горят желанием лететь в Ригу. По уровню ЧМ получается сопоставим с Пхёнчханом-2018.

Ни Овечкина, ни Панарина, ни Кучерова в команде Валерия Брагина не предвидится. У кого-то травма, у кого-то плей-офф, да и желающих просто отдохнуть после короткого, но тяжелого пандемийного сезона достаточно. В результате две линии сборной России из трех будут состоять практически целиком из игроков КХЛ.

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Вратарская бригада – слабое звено

Россия – один из мировых лидеров по голкиперам, но все топовые парни выступают за океаном. После того, как Илья Сорокин с Игорем Шестеркиным отправились в Нью-Йорк, перед штабом сборной возник вопрос, кем их заменить. Изначально выбор пал на Александра Самонова, но его прогресс шел не совсем теми темпами, которыми хотелось тренерам. В Евротуре Александр перестал нервничать, выступал увереннее по сравнению с прошлым сезоном, но в СКА уступил место основного вратаря Магнусу Хелльбергу. Подстраховать его тоже некому: у большинства лучших команд Кубка Гагарина основные вратари – легионеры. Исключение – «Ак Барс», но Тимур Билялов в конце марта травмировал лодыжку и выбыл до осени.

На чешском этапе Евротура Самонова дополнили Иван Бочаров и Иван Федотов – обоих также сложно назвать уверенными первыми номерами в московском «Динамо» и «Тракторе». Каждому отводилось по матчу, и все трое отстояли не особо уверенно. Федотов вообще ушел по ходу второго периода против Чехии. В дополнение ко всем бедам – недомогание многолетнего тренера вратарей сборной России Рашита Давыдова, из-за которого он не полетит в Ригу.

Остается ждать помощь из Америки. Под нее тренеры оставили в заявке сборной России свободное место. Шестеркин, Георгиев и Худобин отказались из-за повреждений, у Самсонова, Сорокина, Бобровского, Василевского и Варламова – плей-офф. Гарантированно освободится кто-то из пары Бобровский – Василевский, и, скорее всего, это будет вратарь «пантер». Только Боб давно не в лучшей форме – во втором матче плей-офф вместо него играл некто Крис Дриджер. Еще одно препятствие – все вновь прибывшие перед дебютом в сборной должны отсидеть трехдневный карантин. То есть сыграют они в лучшем случае в конце группового этапа.

Где нападение?

Голкиперы – полбеды. Нападение сборной России за две игры Евротура с финнами и чехами вымучило всего одну шайбу. Редкий позитив за три матча в Праге – сносное большинство (2 из 6 против шведов) и прорывы один в ноль в исполнении Антона Бурдасова.

Василий Подколзин, который не так давно считался некстваном, до сих пор ищет себя после провального МЧМ-21. Вместе с ним в резерве остаются Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Кирилл Кирсанов. Из серебряной молодежки 2020-го в основу попали только Иван Морозов и Дмитрий Воронков. Да и это можно объяснить дефицитом центральных нападающих. Тренеры надеялись на Вадима Шипачева, приглашали его на все матчи сборной по ходу сезона, но в итоге капитан «Динамо» не потянет хоккей в мае-июне из-за повреждения. Возможно, проблему частично решит Михаил Григоренко, хотя в этом году в «Коламбусе» он играл на фланге.

В атаке две надежды. Первая – на клубные связки: Каменев – Тимкин – Швец-Роговой из СКА провели неплохой плей-офф, но сейчас Брагин пробует вариант с Воронковым вместо Тимкина. Шалунов с Окуловым в ЦСКА – еще лучше, но кто-то должен сыграть у них слева вместо Мамина. Сейчас на этой позиции тренируется Барабанов. Григоренко пока катается со старыми знакомыми Слепышевым и Карнауховым.

Владислав Каменев Фото: Getty Images

Вторая надежда – на Кирилла Капризова и Никиту Гусева. Штаб сборной оставил вакансию для нападающего, и не надо быть хоккейным стратегом, чтобы понять, для кого конкретно. Сейчас Капризов с «Миннесотой» рубится против «Вегаса», а Гусев с «Флоридой» – против «Тампы», главных претендентов на Кубок Стэнли. Пока «Уайлд» не торопятся вылетать и даже взяли первый матч у «Голден Найтс», у «Пантерс» дела похуже. В общем, сборная России занимается любимым делом – болеет в Кубке Стэнли против команд с российскими игроками.

Мощь обороны

Защитная линия в России исторически была самой проблемной, но только не на этом ЧМ. Как раз сюда из НХЛ прилетело классное подкрепление – Иван Проворов, Никита Задоров, Артем Зуб, Никита Нестеров, Владислав Гавриков. Они заменят большую часть игроков, проваливших Евротур, и разгрузят не самых надежных вратарей.

Главный нюанс – сезон удался не у всех. К Задорову и Зубу особых вопросов нет, Гавриков играл всплесками. Но Проворов мог выступить гораздо лучше, как и вся «Филадельфия», а Нестеров выпал из основы «Калгари» – он отправился на ЧМ, еще когда «огоньки» доигрывали регулярку с «Ванкувером». Кроме того, им нужно время, чтобы наработать связки. На это у команды есть групповой этап – правда, соперники могут оказаться сильнее, чем кажется на первый взгляд. Например, у Беларуси будет их главная надежда Егор Шарангович, который за сезон долетел от минского «Динамо» до первого звена «Нью-Джерси». А швейцарцы высушили Россию в двух домашних товарищеских матчах. На ЧМ их усилит первый номер Драфта-2017 Нико Хишир.

Иван Проворов Фото: Getty Images

Чехия – фаворит, Канада – загадка

Кадровые проблемы в Риге будут не только у сборной России. Канадцы выставляют более-менее приличный состав далеко не на каждом ЧМ, но сейчас они «превзошли» сами себя. Часть игроков не всегда попадает в основу команд, расставшихся с надеждами на плей-офф задолго до конца регулярки, а трое вообще не имеют опыта в НХЛ: Оуэн Пауэр, Коул Перфетти и Брейден Шнайдер – талантливые, но слишком зеленые. Из более-менее приличного уровня – основной вратарь «Аризоны» Дарси Кюмпер, капитан золотой молодежки-2018 Диллон Дюбе и победитель МЧМ-20 Макс Комтуа. Тем не менее Канада опасна в любом виде.

Низкий уровень фаворитов выводит в авангард середняков. На Олимпиаде-2018 Германия дошла до финала, сейчас все шансы имеет потерявшая в последние годы лидерские позиции Чехия. Команда усилилась детройтовцами Якубом Враной, Филипом Гронеком и Филипом Задиной. Первый воспрял после обмена из «Вашингтона», а оба Филипа прогрессируют вместе с «Ред Уингс». Плюс Доминик Кубалик, который еще прошлым летом стал главным героем «Чикаго» в плей-офф, считающийся лучшим центром за пределами НХЛ Ян Коварж, зафееривший в Кубке Гагарина Шимон Грубец и нападающий «Рейнджерс» Филип Хытил. На домашнем Евротуре команда показала, на что способна – без Враны и Кубалика эти парни разделали Россию 4:0. В первый день ЧМ эти команды встретятся еще раз.

Шведам поможет Рикард Ракелль, который брал золото в суперзвене с Микой Зибанежадом в 2018-м, а еще форвард третьего звена «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. В целом «Тре Крунур» получили столь же скромное подкрепление из НХЛ, как и Россия. Не блещут именами и финны, но два года назад Суоми уже показали, что умеют делать с не самым звездным составом.

Нет смысла жаловаться на отсутствие топовых игроков: все примерно в одинаковых условиях, а значит, интрига жива. Самое главное – ЧМ наконец-то вернулся: за два года мы по нему соскучились.

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