Сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею матчем против Чехии. Команде Валерия Брагина предстоит провести семь интереснейших заруб в предварительном раунде, а затем матчи плей-офф (надеемся, что их будет три). Чтобы не пропустить игры национальной команды, следите за ними с помощью нашего расписания.
Предварительный раунд
21 мая, 16:15. Россия – Чехия
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22 мая, 16:15. Великобритания – Россия
24 мая, 16:15. Словакия – Россия
26 мая, 16:15. Россия – Дания
29 мая, 16:15. Швейцария – Россия
31 мая, 20:15. Россия – Швеция
1 июня. 20:15. Россия – Беларусь
Игорь Ожиганов (сборная России)
Фото: Getty Images
Плей-офф
3 июня, 16:15 и 20:15. Четвертьфиналы
5 июня, 14:15 и 18:15. Полуфиналы
6 июня, 15:15. Матч за третье место
6 июня, 20:15. Финал
- Начало всех матчей – по московскому времени.
- Все игры группового этапа с участием сборной России пройдут в Олимпийском спортивном центре Риги.
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