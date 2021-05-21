Сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею матчем против Чехии. Команде Валерия Брагина предстоит провести семь интереснейших заруб в предварительном раунде, а затем матчи плей-офф (надеемся, что их будет три). Чтобы не пропустить игры национальной команды, следите за ними с помощью нашего расписания.

Предварительный раунд

21 мая, 16:15. Россия – Чехия

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22 мая, 16:15. Великобритания – Россия

24 мая, 16:15. Словакия – Россия

26 мая, 16:15. Россия – Дания

29 мая, 16:15. Швейцария – Россия

31 мая, 20:15. Россия – Швеция

1 июня. 20:15. Россия – Беларусь

Игорь Ожиганов (сборная России) Фото: Getty Images

Плей-офф

3 июня, 16:15 и 20:15. Четвертьфиналы

5 июня, 14:15 и 18:15. Полуфиналы

6 июня, 15:15. Матч за третье место

6 июня, 20:15. Финал

Начало всех матчей – по московскому времени.

Все игры группового этапа с участием сборной России пройдут в Олимпийском спортивном центре Риги.

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