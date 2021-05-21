Сборная России начала выступление на чемпионате мира-2021 в Латвии победой над Чехией – 4:3.

Команда Валерия Брагина вышла вперед на 5-й минуте. Антон Бурдасов получил шайбу перед воротами и отправил ее над плечом Шимона Грубеца.

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Но спустя 4 минуты защитники сборной России потеряли шайбу на синей линии, Михаэль Шпачек с Якубом Флеком выскочили 2 в 1, и второй расстрелял ворота Александра Самонова.

Россия значительно перебрасывала соперника, но для нового гола потребовалось удалиться. На 35-й минуте Михаил Григоренко присел на скамейку штрафников, вскоре чехи обрезались в средней зоне, и Владислав Каменев вывел Артем Швеца-Рогового один в ноль – 2:1 в меньшинстве!

В этот раз соперник отыгрался еще быстрее: уже на 38-й минуте Якуб Врана проскочил меж двух защитников, получил передачу на ход от Доминика Кубалика и легко переиграл Самонова.

В третий раз Россия повела в счете на 36-й минуте. Игроки Брагина выцарапали шайбу за воротами Грубеца, она отскочила к Барабанову в круг вбрасывания. Александр сместился в центр и бросил шайбу над щитком закрытого своими защитниками вратаря – 3:2!

Команда Брагина уверенно отбивалась до 57-й минуты, когда Евгений Тимкин нарушил правила на Якубе Врана. Доминик Кубалик реализовал численное преимущество. Но за 19 секунд до сирены русские поймали чехов на обрезе в средней зоне, Михаил Григоренко прошел по борту, сблизился с вратарем и бросил точно в угол – 4:3

В следующем матче Россия сыграет с Великобританией, а Чехия – со Швейцарией. Обе встречи пройдут 22 мая.

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